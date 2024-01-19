«Оттава» выиграла у «Монреаля». Зуб сделал 2 голевые передачи

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«Оттава» переиграла «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

Российский защитник Артем Зуб сделал две голевые передачи. Его одноклубник и соотечественник Владимир Тарасенко забросил одну шайбу.