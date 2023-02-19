«Оттава» и «Рейнджерс» обменялись нападающими

«Оттава» обменяла нападающего Тайлера Мотта в «Рейнджерс» на форварда Жюльена Готье, сообщает сайт клуба.

Также «Сенаторз» получили опционный пик в седьмом раунде драфта 2023 года.

27-летний Мотт в нынешнем сезоне провел 38 матчей в регулярном чемпионате и набрал 9 (3+6) очков.

В активе 25-летнего Готье также 9 (6+3) очков, но в 40 встречах.