«Бостон» остается главным претендентом на Гаврикова

Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков может оказаться в «Бостоне». Именно «Мишки» остаются главными претендентами на 27-летнего россиянина, сообщает журналист Эллиотт Фридман.

Контракт Гаврикова с кэпхитом 2,8 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2022/23.

Ранее сообщалось, что «Блю Джэкетс» настаивают, по крайней мере, на данный момент на получении трех драфт-пиков: минимум в первом, третьем и четвертом раундах.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ он провел в составе команды 52 матча и набрал 10 (3+7) очков при показателе полезности «минус» 8.