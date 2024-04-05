«Оттава» — «Флорида»: видеообзор матча НХЛ

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«Флорида» на выезде выиграла у «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Флорида» набрала 101 очко и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Оттава» идет на 14-й строчке — 70 очков.