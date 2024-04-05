Марченко стал второй звездой матча «Коламбус» — «Айлендерс»

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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Коламбус» — «Айлендерс» (4:7).

Второй звездой признан российский форвард «Блю Джэкетс» Кирилл Марченко. 23-летний россиянин забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу.

Возглавил тройку защитник «островитян» Ноа Добсон, забросивший одну шайбу. Третьей звездой стал его одноклубник Мэтью Барзал, который отметился двумя голевыми передачами.