«Оттава» обыграла «Баффало», Зуб забил гол
«Оттава» дома обыграла «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.
У хозяев забитым голом отметился российский защитник Артем Зуб, который набрал в этом сезоне 11 (3+8) очков.
«Сенаторз» одержали победы в трех из последних четырех матчах. «Оттава» набрала 28 очков и замыкает таблицу Восточной конференции. «Баффало» с 34 очками — на 14-й строчке «Востока».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Баффало» — 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)
Голы: Чикран — 7 (бол., Жиру, Сандерсон), 6:51 — 1:0. Макьюэн — 1 (Бернард-Доккер, Шабо), 12:38 — 2:0. Томпсон — 10 (Скиннер), 19:46 — 2:1. Кубалик — 8 (Грейг, Шабо), 27:18 — 3:1. Кастелич — 1 (Браннстрем), 39:44 — 4:1. Зуб — 3 (п.в.), 55:16 — 5:1.
Вратари: Форсберг — Леви (53:21 — 54:43, 54:50 — 55:16).
Штраф: 20 — 16.
Броски: 31 (18+5+8) — 46 (12+18+16).
Наши: Зуб (21.50/3/+1), Тарасенко (14.14/2/0) — -.
1 января. Оттава. Canadian Tire Centre. 19421 зритель.
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|17
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|17
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|18
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|41
|5
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|15
|23
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|14
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|28
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|И
|В
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|23
|14
|49
|2
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|13
|48
|3
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|35
|22
|13
|48
|4
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|17
|41
|5
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|35
|19
|16
|40
|6
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|18
|18
|37
|7
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|35
|16
|19
|36
|8
|Чикаго
|36
|11
|25
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|36
|23
|13
|49
|2
|Вегас
|37
|22
|15
|49
|3
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|33
|20
|13
|45
|4
|Эдмонтон
|34
|18
|16
|37
|5
|Сиэтл
|37
|14
|23
|37
|6
|Калгари
|36
|15
|21
|35
|7
|Анахайм
|36
|13
|23
|26
|8
|Сан-Хосе
|37
|9
|28
|21
|1.01
|01:00
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Детройт – Бостон
|3 : 5
|1.01
|02:00
|
Питтсбург – Айлендерс
|3 : 1
|1.01
|02:00
|
Оттава – Баффало
|5 : 1
|1.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Монреаль
|4 : 3
|1.01
|04:00
|
Колорадо – Сан-Хосе
|3 : 1
|1.01
|04:00
|
Калгари – Филадельфия
|4 : 3
|1.01
|04:00
|
Даллас – Чикаго
|8 : 1
|1.01
|04:00
|
Анахайм – Эдмонтон
|2 : 7
|1.01
|23:00
|
Сиэтл – Вегас
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|37
|61
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|37
|58
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|35
|50
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|33
|29
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|37
|26
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|36
|24
|И
|КН
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|2
|1
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1