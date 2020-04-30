Отец Никиты Зайцева рассказал о краже ордена хоккеиста

Отец защитника «Оттавы» Никиты Зайцева Игорь Зайцев прокомментировал информацию о том, что на бывшую жену хоккеиста Маргариту Готовцеву заведено уголовное дело по факту кражи наград игрока.

— Пропал из дома орден Никиты, который он получил за чемпионат мира в Минске, — рассказал «СЭ» Игорь Зайцев. — Вызывают всех, кто имел доступ в дом в этот отрезок времени, Полиция попросила предоставить круг людей, опрашивают и няню, и уборщицу, и человека по имени Василий, ну и, наверно, Маргариту ... Все видео- и фотоматериалы тоже в полиции, а кого они там подозревают и допрашивают — точно не наше дело. Пусть разбирается правосудие. Насколько мне известно, Маргарита проходит как свидетель по этому делу, поэтому очередному ее адвокату стоило бы подготовиться, прежде чем нести чушь. (Алена Гребенькова)