Остон Мэттьюс: «Надо начать показывать хороший хоккей и разобраться с происходящим всей раздевалкой»
11:49
Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (2:5).
— Это очень и очень грустно, — приводит слова Мэттьюса официальный сайт НХЛ. — Осталось еще 20 с лишним матчей. Нам нужно играть более настойчиво и делать все вовремя. Надо начать показывать хороший хоккей и разобраться с происходящим всей раздевалкой.
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