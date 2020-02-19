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Остон Мэттьюс: «Надо начать показывать хороший хоккей и разобраться с происходящим всей раздевалкой»

11:49
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Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (2:5).

— Это очень и очень грустно, — приводит слова Мэттьюса официальный сайт НХЛ. — Осталось еще 20 с лишним матчей. Нам нужно играть более настойчиво и делать все вовремя. Надо начать показывать хороший хоккей и разобраться с происходящим всей раздевалкой.

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