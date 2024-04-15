Осипов набрал дебютное очко в сезоне и был признан первой звездой матча за фарм-клуб «Вашингтона»
«Херши» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Уилкс-Берри» со счетом 4:1.
В составе фарм-клуба «Вашингтона» защитник Дмитрий Осипов сделал результативную передачу, заблокировав бросок по своим воротам, и стал первой звездой встречи. У защитника фарм-клуба «Питтсбурга» Дмитрия Саморукова также результативный пас.
В текущем сезоне 27-летний Осипов провел 15 матчей в АХЛ, набрав 1 (0+1) очко.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|81
|54
|27
|112
|2
|Каролина
|81
|52
|29
|111
|3
|Айлендерс
|80
|37
|43
|90
|4
|Вашингтон
|80
|38
|42
|87
|5
|Филадельфия
|81
|38
|43
|87
|6
|Питтсбург
|80
|37
|43
|86
|7
|Нью-Джерси
|81
|38
|43
|81
|8
|Коламбус
|81
|26
|55
|64
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|80
|47
|33
|109
|2
|Флорида
|81
|51
|30
|108
|3
|Торонто
|80
|46
|34
|102
|4
|Тампа-Бэй
|80
|44
|36
|96
|5
|Детройт
|80
|39
|41
|87
|6
|Баффало
|81
|38
|43
|82
|7
|Оттава
|80
|36
|44
|76
|8
|Монреаль
|80
|30
|50
|74
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|81
|51
|30
|111
|2
|Виннипег
|80
|50
|30
|106
|3
|Колорадо
|81
|49
|32
|105
|4
|Нэшвилл
|81
|47
|34
|99
|5
|Сент-Луис
|81
|43
|38
|91
|6
|Миннесота
|80
|38
|42
|86
|7
|Аризона
|81
|35
|46
|75
|8
|Чикаго
|80
|23
|57
|51
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|80
|49
|31
|107
|2
|Эдмонтон
|79
|48
|31
|102
|3
|Лос-Анджелес
|80
|43
|37
|97
|4
|Вегас
|80
|44
|36
|96
|5
|Калгари
|80
|37
|43
|79
|6
|Сиэтл
|80
|33
|47
|79
|7
|Анахайм
|81
|26
|55
|57
|8
|Сан-Хосе
|80
|19
|61
|47
Результаты / календарь
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19.04
|15.04
|01:00
|
Чикаго – Каролина
|2 : 4
|15.04
|03:00
|
Калгари – Аризона
|6 : 5
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|79
|141
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|81
|138
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|74
|130
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|79
|69
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|81
|55
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|78
|55
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|16
|1.84
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