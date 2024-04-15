Шарангович установил новый рекорд по очкам за сезон НХЛ среди белорусских игроков

Форвард «Калгари» Егор Шарангович забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (6:5).

Таким образом, 25-летний белорус набрал 59 (31+28) очков. Он установил новый рекорд по количеству набранных очков за один сезон НХЛ среди белорусских хоккеистов. Ранее Михаил Грабовский в сезоне-2010/11 набрал 58 (29+29) очков за «Торонто».

Шарангович присоединился к «Калгари» летом 2023 года. В сезоне-2021/22 форвард набрал 46 (24+22) очков за «Нью-Джерси».