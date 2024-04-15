Кузьменко набрал 9 очков в последних пяти матчах за «Калгари»

Форвард «Калгари» Андрей Кузьменко набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (6:5).

На счету 28-летнего россиянина 9 (5+4) очков в последних пяти играх за «Флэймз». Ранее он оформил второй хет-трик в НХЛ в матче с «Анахаймом» (6:3).

В текущем сезоне Кузьменко провел 70 матчей, в которых набрал 45 (22+23) очков.