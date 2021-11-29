Форвард «Вашингтона» Алексей Протас прокомментировал заброшенную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (4:2). Для 20-летнего белоруса это дебютный гол в лиге.

«Ощущения нереальные. В первом периоде Ови и Кузя создавали для меня очень хорошие моменты, но мне не удалось забить. Так что я просто пытался доставить шайбу до ворот, сыграть попроще, и она залетела», — приводит слова Протаса журналистка Саманта Пэлл.

В текущем сезоне Протас провел 11 матчей в НХЛ, набрав 4 (1+3) очка при среднем показателе полезности «+1».