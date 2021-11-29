Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис прокомментировал игру Александра Овечкина который забросил свою 749-ю шайбу в НХЛ в матче регулярного чемпионата между «Вашингтоном» и «Каролиной» (4:2).

«Я думаю, все болеют за Александра. Не только в России, но и во всем мире. Играя на таком уровне и забивая голы, он доказывает, почему его считают легендой НХЛ. Не зря он пытается догнать великого Уэйна Гретцки. Надеюсь, Овечкин будет так же продолжать, и мы увидим чудо уже в течение нескольких лет», — сказал Касперайтис в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Олимпийский чемпион также поделился мнением о том, насколько сложно будет Овечкину оставаться в такой хорошей форме.

«Я думаю, что 150 шайб вроде немного для Овечкина. Но все равно его игра отличается от той, которую показывал Гретцки. Все же сейчас игроки получше играют в нападении, в защите. Но то, что Овечкин показывает такие результаты в своём возрасте — это очень удивительно. Надеюсь, в течение четырех лет Александр догонит Уэйна. Ему тоже тяжело, потому что всегда внимание приковано к нему, а опекают Овечкина лучшие защитники. Посмотрим, сколько шайб он забьет в конце сезона», — добавил Касперайтис.

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин открыл счет в матче. Он забросил 749-ю шайбу в НХЛ. До рекорда Уэйна Грецки 150 шайб.

«Вашингтон» вышел на первое место в таблице Восточной конференции, набрав 33 очка. «Каролина» — вторая на Востоке, имея в своем активе 31 балл.