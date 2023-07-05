Дмитрий Орлов: «Тарасенко в «Каролину» не заманиваю»
Российский защитник «Каролины» Дмитрий Орлов поделился мнением о возможном переходе нападающего Владимира Тарасенко в «Харрикейнз».
— Ваш друг Владимир Тарасенко по слухам тоже может перейти в «Каролину». Вы общаетесь с ним на эту тему?
— Конечно, мы общаемся, я переживаю, что он без контракта, — цитирует игрока корреспондент «СЭ». - Хочется, чтобы он принял правильное решение, но Тарасенко в «Каролину» я не заманиваю. Конечно, я был бы рад его видеть в команде, но у него трое детей, он должен сам решить, что будет лучше для него и семьи.
В сезоне-2022/23 Тарасенко был обменян из «Сент-Луиса» в «Рейнджерс» в феврале 2023 года. После завершения сезона 31-летний форвард стал свободным агентом.
4 июля сообщалось, что на россиянина претендуют «Каролина» и «Оттава».
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|Детройт
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|5
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|6
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|8
|Флорида
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|В
|П
|О
|1
|Аризона
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|2
|Виннипег
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|Даллас
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|4
|Колорадо
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|5
|Миннесота
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|6
|Нэшвилл
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|7
|Сент-Луис
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|8
|Чикаго
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|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
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|2
|Ванкувер
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|3
|Вегас
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|0
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|4
|Калгари
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|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
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|7
|Сиэтл
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|8
|Эдмонтон
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|0
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|11.10
|00:30
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
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Вегас – Сиэтл
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