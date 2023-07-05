Дмитрий Орлов: «Тарасенко в «Каролину» не заманиваю»

Российский защитник «Каролины» Дмитрий Орлов поделился мнением о возможном переходе нападающего Владимира Тарасенко в «Харрикейнз».

— Ваш друг Владимир Тарасенко по слухам тоже может перейти в «Каролину». Вы общаетесь с ним на эту тему?

— Конечно, мы общаемся, я переживаю, что он без контракта, — цитирует игрока корреспондент «СЭ». - Хочется, чтобы он принял правильное решение, но Тарасенко в «Каролину» я не заманиваю. Конечно, я был бы рад его видеть в команде, но у него трое детей, он должен сам решить, что будет лучше для него и семьи.

В сезоне-2022/23 Тарасенко был обменян из «Сент-Луиса» в «Рейнджерс» в феврале 2023 года. После завершения сезона 31-летний форвард стал свободным агентом.

4 июля сообщалось, что на россиянина претендуют «Каролина» и «Оттава».