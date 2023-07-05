Орлов рассказал, мог ли вернуться в «Вашингтон» в межсезонье
Российский защитник «Каролины» Дмитрий Орлов прокомментировал подписание двухлетнего контракта с клубом.
— Получился стрессовый месяц, потому что я не знал, где могу оказаться, — цитирует игрока корреспондент «СЭ». — Слава богу, это закончилось, теперь я понимаю, что буду играть в «Каролине» ближайшие два сезона. Хорошая команда, поэтому я ее и выбрал. Надеюсь, меня ждут хорошие два года.
— Сколько было вариантов?
— На самом деле, не так много. Если посмотреть на рынок, все контракты достаточно короткие. У команд немного свободных денег.
— Был ли среди претендентов «Вашингтон»?
— Никто об этом не узнает.
Орлов выступал за «Вашингтон» с 2011 года. В феврале 2023 года «Кэпиталз» обменяли россиянина в «Бостон».
После завершения сезона-2022/23 хоккеист стал свободным агентом. 1 июля 31-летний защитник заключил контракт с «Каролиной» на два года.
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|4
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|5
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|6
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|7
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|И
|В
|П
|О
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|2
|Виннипег
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|3
|Даллас
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|4
|Колорадо
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|5
|Миннесота
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|6
|Нэшвилл
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|7
|Сент-Луис
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|8
|Чикаго
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|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
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|2
|Ванкувер
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|3
|Вегас
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|4
|Калгари
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|5
|Лос-Анджелес
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|6
|Сан-Хосе
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|7
|Сиэтл
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|8
|Эдмонтон
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
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Питтсбург – Чикаго
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|11.10
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Вегас – Сиэтл
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