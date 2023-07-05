Владимир Тарасенко сменил агентов

Интересы российского нападающего Владимира Тарасенко теперь представляют агенты Джей Пи Бэрри и Пэт Бриссон, сообщает инсайдер Элллиотт Фридман.

«У Владимира Тарасенко появились новые представители: Джей Пи Барри и Пэт Бриссон из CAA. Это означает, что ни с одной командой сделка не заключена, но сегодня процесс перезапускается», — написал Фридман в Twitter.

С 1 июля 31-летний россиянин является ограниченно свободным агентом.

По ходу сезона-2022/23 Тарасенко был обменян из «Сент-Луиса» в «Нью-Йорк Рейнджерс». Он набрал за новую команду 21 (8+13) очко в 31 матче регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на его счету 4 (3+1) очка в 7 играх.