«Вегас» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча НХЛ

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«Вегас» дома победил «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Вегас» занимает седьмое место в таблице Западной конференции НХЛ с 79 очками в 67 матчах.

«Нью-Джерси» идет на 12-й строчке «Востока» с 68 очками в 68 играх.