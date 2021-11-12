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Орлов признан второй звездой матча «Детройт» — «Вашингтон»

07:41
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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Детройт» — «Вашингтон» (0:2).

Первой звездой встречи признан голкипер «Кэпиталз» Закари Фукале, отразивший 21 из 21 броска по своим воротам. Второй звездой стал российский защитник Дмитрий Орлов, забросивший победную шайбу.

Замкнул тройку лучших защитник «Ред Уингз» Дэнни Декейсер. На его счету один бросок по воротам и два силовых приема.

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Евгений Козинов все материалы автора
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