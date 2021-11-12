Шайба Ничушкина помогла «Колорадо» разгромить «Ванкувер»
07:31
«Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ разгромил Ванкувер со счетом 7:1.
Начало разгрому положил российский нападающий Валерий Ничушкин, забросивший шайбу на четвертой минуте встречи при игре в большинстве.
Для 26-летнего россиянина эта заброшенная шайба стала первой в сезоне. Всего на его счету 2 матча и 2 (1+1) очка.
«Колорадо» занимает 12-е местов таблице Западной конференции. «Ванкувер» идет строчкой выше.
Valeri Nichushkin with his first of the year on the power play, flying in to bury Kadri's rebound!#GoAvsGo pic.twitter.com/CQyw1OJswq— Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) November 12, 2021
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