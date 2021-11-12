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Шайба Ничушкина помогла «Колорадо» разгромить «Ванкувер»

07:31
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«Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ разгромил Ванкувер со счетом 7:1.

Начало разгрому положил российский нападающий Валерий Ничушкин, забросивший шайбу на четвертой минуте встречи при игре в большинстве.

Для 26-летнего россиянина эта заброшенная шайба стала первой в сезоне. Всего на его счету 2 матча и 2 (1+1) очка.

«Колорадо» занимает 12-е местов таблице Западной конференции. «Ванкувер» идет строчкой выше.

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Роман Шишов все материалы автора
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