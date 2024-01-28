Панарин забросил 30-ю шайбу в сезоне и установил уникальное достижение в НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил 30-ю шайбу в сезоне-2023/24.

Россиянин забил в пустые ворота «Оттавы» в конце третьего периода матча регулярного чемпионата.

Панарин преодолел отметку в 30 голов за сезон в четвертый раз за карьеру. 32-летний россиянин является единственным действующим игроком в НХЛ среди незадрафтованных хоккеистов, которому покорилось это достижение.