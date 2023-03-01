Орлов признан первой звездой матча «Калгари» — «Бостон»

Российский защитник «Бостона» Дмитрий Орлов признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (4:3 ОТ).

Орлов оформил дубль и отдал результативную передачу в игре за новую команду, в которую он был обменян 24 февраля из «Вашингтона».

Второй звездой матча стал вратарь «Бостона» Линус Ульмарк, который отразил 54 броска по своим воротам из 57.

Третьей звездой признан форвард «Калгари» Джонатан Юбердо — он забил один гол.