Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:03

Орлов признан первой звездой матча «Калгари» — «Бостон»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Российский защитник «Бостона» Дмитрий Орлов признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (4:3 ОТ).

Орлов оформил дубль и отдал результативную передачу в игре за новую команду, в которую он был обменян 24 февраля из «Вашингтона».

Второй звездой матча стал вратарь «Бостона» Линус Ульмарк, который отразил 54 броска по своим воротам из 57.

Третьей звездой признан форвард «Калгари» Джонатан Юбердо — он забил один гол.

Дмитрий Орлов
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Калгари Флэймз
1
Читайте также
«Попал в разборку и был избит милицией». Трагическая история вратаря «Торпедо», скончавшегося в СИЗО
У «МЮ» — первый трофей за 6 лет. Всего лишь надо было расстаться с Роналду
Стало известно об иностранном происхождении упавшего в Подмосковье БПЛА
В Мурманской области разбился вертолет Ми-8 с людьми на борту
В ЛНР заявили о застревающей технике НАТО на фронте из-за оттепели
СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Популярное видео
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Три очка Орлова помогли «Бостону» переиграть «Калгари»

НХЛ, 1 марта: «Тампа» проиграла «Флориде», «Миннесота» победила «Айлендерс», «Нэшвилл» уступил «Питтсбургу»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 58 39 19 86
2 Нью-Джерси 59 39 20 83
3 Рейнджерс 60 34 26 77
4 Айлендерс 64 31 33 70
5 Питтсбург 60 30 30 69
6 Вашингтон 62 29 33 64
7 Филадельфия 61 23 38 56
8 Коламбус 61 20 41 46
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 60 47 13 99
2 Торонто 60 37 23 82
3 Тампа-Бэй 60 37 23 78
4 Баффало 59 31 28 66
5 Флорида 62 30 32 66
6 Оттава 60 30 30 64
7 Детройт 60 28 32 64
8 Монреаль 59 25 34 54
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 60 31 29 75
2 Миннесота 61 34 27 74
3 Колорадо 58 34 24 73
4 Виннипег 61 35 26 72
5 Нэшвилл 58 29 29 64
6 Сент-Луис 60 26 34 57
7 Аризона 60 21 39 51
8 Чикаго 60 21 39 47
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 60 35 25 76
2 Лос-Анджелес 62 34 28 76
3 Сиэтл 60 33 27 72
4 Эдмонтон 61 32 29 72
5 Калгари 61 27 34 67
6 Ванкувер 60 24 36 53
7 Сан-Хосе 60 18 42 48
8 Анахайм 61 20 41 47
Результаты / календарь
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
27.02
28.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
1.03 03:00
Оттава – Детройт
 6 : 1
1.03 03:00
Тампа-Бэй – Флорида
 1 : 4
1.03 03:30
Баффало – Коламбус
 3 : 5
1.03 04:00
Виннипег – Лос-Анджелес
 5 : 6 Б
1.03 04:00
Миннесота – Айлендерс
2 : 1 Б
1.03 04:00
Нэшвилл – Питтсбург
 1 : 3
1.03 04:00
Сент-Луис – Сиэтл
 3 : 5
1.03 05:00
Аризона – Чикаго
 4 : 1
1.03 05:00
Калгари – Бостон
 3 : 4 ОТ
1.03 06:30
Сан-Хосе – Монреаль
 1 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 61 115
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 59 89
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 60 86
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 61 50
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 60 42
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

59 41
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 38 1.88
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 28 2.02
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 31 2.27
Новости
RSS RSS
Все новости