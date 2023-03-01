Орлов признан первой звездой матча «Калгари» — «Бостон»
Российский защитник «Бостона» Дмитрий Орлов признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (4:3 ОТ).
Орлов оформил дубль и отдал результативную передачу в игре за новую команду, в которую он был обменян 24 февраля из «Вашингтона».
Второй звездой матча стал вратарь «Бостона» Линус Ульмарк, который отразил 54 броска по своим воротам из 57.
Третьей звездой признан форвард «Калгари» Джонатан Юбердо — он забил один гол.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|58
|39
|19
|86
|2
|Нью-Джерси
|59
|39
|20
|83
|3
|Рейнджерс
|60
|34
|26
|77
|4
|Айлендерс
|64
|31
|33
|70
|5
|Питтсбург
|60
|30
|30
|69
|6
|Вашингтон
|62
|29
|33
|64
|7
|Филадельфия
|61
|23
|38
|56
|8
|Коламбус
|61
|20
|41
|46
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|60
|47
|13
|99
|2
|Торонто
|60
|37
|23
|82
|3
|Тампа-Бэй
|60
|37
|23
|78
|4
|Баффало
|59
|31
|28
|66
|5
|Флорида
|62
|30
|32
|66
|6
|Оттава
|60
|30
|30
|64
|7
|Детройт
|60
|28
|32
|64
|8
|Монреаль
|59
|25
|34
|54
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|60
|31
|29
|75
|2
|Миннесота
|61
|34
|27
|74
|3
|Колорадо
|58
|34
|24
|73
|4
|Виннипег
|61
|35
|26
|72
|5
|Нэшвилл
|58
|29
|29
|64
|6
|Сент-Луис
|60
|26
|34
|57
|7
|Аризона
|60
|21
|39
|51
|8
|Чикаго
|60
|21
|39
|47
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|60
|35
|25
|76
|2
|Лос-Анджелес
|62
|34
|28
|76
|3
|Сиэтл
|60
|33
|27
|72
|4
|Эдмонтон
|61
|32
|29
|72
|5
|Калгари
|61
|27
|34
|67
|6
|Ванкувер
|60
|24
|36
|53
|7
|Сан-Хосе
|60
|18
|42
|48
|8
|Анахайм
|61
|20
|41
|47
Результаты / календарь
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4.03
5.03
6.03
|1.03
|03:00
|
Оттава – Детройт
|6 : 1
|1.03
|03:00
|
Тампа-Бэй – Флорида
|1 : 4
|1.03
|03:30
|
Баффало – Коламбус
|3 : 5
|1.03
|04:00
|
Виннипег – Лос-Анджелес
|5 : 6 Б
|1.03
|04:00
|
Миннесота – Айлендерс
|2 : 1 Б
|1.03
|04:00
|
Нэшвилл – Питтсбург
|1 : 3
|1.03
|04:00
|
Сент-Луис – Сиэтл
|3 : 5
|1.03
|05:00
|
Аризона – Чикаго
|4 : 1
|1.03
|05:00
|
Калгари – Бостон
|3 : 4 ОТ
|1.03
|06:30
|
Сан-Хосе – Монреаль
|1 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|61
|115
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|59
|89
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|60
|86
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|61
|50
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|60
|42
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|59
|41
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|38
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|28
|2.02
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|31
|2.27
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