Три очка Орлова помогли «Бостону» переиграть «Калгари»
«Бостон» на выезде выиграл у «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. «Брюинз» одержали восьмую победу подряд.
Российский защитник Дмитрий Орлов оформил дубль и сделал голевую передачу. 31-летний россиянин забросил первые шайбы за свою новую команду, в которую он был обменян 24 февраля из «Вашингтона». Всего на его счету теперь 5 (2+3) очков в 3 матчах за «Бостон». В сезоне-2022/23 — 24 (5+19) очков.
«Бостон» набрал 99 очков и лидирует в Восточной конференции. «Калгари» располагается на 9-й строчке в Западной конференции — 67 очков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Бостон» — 3:4 ОТ (0:2, 1:0, 2:1, 0:1)
Голы: Орлов — 4 (Линдхольм, Носек), 4:47 — 0:1. Орлов — 5 (Дебраск, Бержерон), 13:39 — 0:2. Коулмэн — 13 (Андерссон), 21:07 — 1:2. Дюбе — 17 (Тоффоли, Танев), 48:16 — 2:2. Юбердо — 12 (Кадри, Пеллетье), 49:33 — 3:2. Заха — 15 (бол., Орлов, Дебраск), 54:07 — 3:3. Макэвой — 5 (Бержерон, Маршан), 64:55 — 3:4.
Вратари: Владарж (Маркстрем, 20:00) — Ульмарк.
Штраф: 13 — 13.
Броски: 57 (19+20+12+6) — 20 (5+4+8+3).
Наши: Задоров (15.08/1/0) — Орлов (22.27/3/+3).
1 марта. Калгари. Scotiabank Saddledome.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|58
|39
|19
|86
|2
|Нью-Джерси
|59
|39
|20
|83
|3
|Рейнджерс
|60
|34
|26
|77
|4
|Айлендерс
|64
|31
|33
|70
|5
|Питтсбург
|60
|30
|30
|69
|6
|Вашингтон
|62
|29
|33
|64
|7
|Филадельфия
|61
|23
|38
|56
|8
|Коламбус
|61
|20
|41
|46
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|60
|47
|13
|99
|2
|Торонто
|60
|37
|23
|82
|3
|Тампа-Бэй
|60
|37
|23
|78
|4
|Баффало
|59
|31
|28
|66
|5
|Флорида
|62
|30
|32
|66
|6
|Оттава
|60
|30
|30
|64
|7
|Детройт
|60
|28
|32
|64
|8
|Монреаль
|59
|25
|34
|54
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|60
|31
|29
|75
|2
|Миннесота
|61
|34
|27
|74
|3
|Колорадо
|58
|34
|24
|73
|4
|Виннипег
|61
|35
|26
|72
|5
|Нэшвилл
|58
|29
|29
|64
|6
|Сент-Луис
|60
|26
|34
|57
|7
|Аризона
|60
|21
|39
|51
|8
|Чикаго
|60
|21
|39
|47
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|60
|35
|25
|76
|2
|Лос-Анджелес
|62
|34
|28
|76
|3
|Сиэтл
|60
|33
|27
|72
|4
|Эдмонтон
|61
|32
|29
|72
|5
|Калгари
|61
|27
|34
|67
|6
|Ванкувер
|60
|24
|36
|53
|7
|Сан-Хосе
|60
|18
|42
|48
|8
|Анахайм
|61
|20
|41
|47
|1.03
|03:00
|
Оттава – Детройт
|6 : 1
|1.03
|03:00
|
Тампа-Бэй – Флорида
|1 : 4
|1.03
|03:30
|
Баффало – Коламбус
|3 : 5
|1.03
|04:00
|
Виннипег – Лос-Анджелес
|5 : 6 Б
|1.03
|04:00
|
Миннесота – Айлендерс
|2 : 1 Б
|1.03
|04:00
|
Нэшвилл – Питтсбург
|1 : 3
|1.03
|04:00
|
Сент-Луис – Сиэтл
|3 : 5
|1.03
|05:00
|
Аризона – Чикаго
|4 : 1
|1.03
|05:00
|
Калгари – Бостон
|3 : 4 ОТ
|1.03
|06:30
|
Сан-Хосе – Монреаль
|1 : 3
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|61
|115
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|59
|89
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|60
|86
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|61
|50
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|60
|42
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|59
|41
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|38
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|28
|2.02
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|31
|2.27