Орлов об обмене из «Вашингтона»: «Никогда не думал, что этот момент настанет. Тяжело уходить из команды»
Российский защитник Дмитрий Орлов выложил прощальную публикацию после того, как его обменяли из «Вашингтона» в «Бостон».
«Никогда не думал, что этот момент настанет. Очень тяжело покидать команду, которая выбрала меня на драфте и предоставила шанс поиграть в лучшей лиге мира. «Вашингтон» стал для меня семьей и вторым домом за эти 11 лет. Никогда не забуду свой путь вместе с командой, и, конечно же, самое главное достижение — победу в Кубке Стэнли. Спасибо всем одноклубникам, организации, и, конечно же, фанатам. Я никогда вас не забуду», — написал Орлов у себя в соцсетях.
Орлов был выбран «Вашингтоном» под 55-м номером на драфте НХЛ-2009. Хоккеист выступал за «Кэпиталз» с 2011 года.
24 февраля «Вашингтон» обменял 31-летнего россиянина и нападающего Гарнета Хэтэуэя в «Бостон». За них клуб получил форварда Крэйга Смита и три драфт-пика: в первом раунде-2023, во втором раунде-2025 и в третьем раунде-2024.
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|6
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|27
|30
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|25
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|58
|30
|28
|72
|2
|Виннипег
|58
|35
|23
|71
|3
|Миннесота
|59
|32
|27
|70
|4
|Колорадо
|55
|31
|24
|67
|5
|Нэшвилл
|56
|28
|28
|62
|6
|Сент-Луис
|58
|26
|32
|56
|7
|Аризона
|58
|20
|38
|49
|8
|Чикаго
|57
|20
|37
|45
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|58
|35
|23
|75
|2
|Лос-Анджелес
|60
|33
|27
|74
|3
|Эдмонтон
|59
|32
|27
|72
|4
|Сиэтл
|58
|32
|26
|70
|5
|Калгари
|59
|27
|32
|66
|6
|Ванкувер
|58
|23
|35
|51
|7
|Сан-Хосе
|59
|18
|41
|47
|8
|Анахайм
|59
|18
|41
|43
|25.02
|03:00
|
Каролина – Оттава
|4 : 0
|25.02
|03:00
|
Торонто – Миннесота
|2 : 1 ОТ
|25.02
|03:00
|
Филадельфия – Монреаль
|2 : 5
|25.02
|03:00
|
Флорида – Баффало
|1 : 3
|25.02
|03:30
|
Айлендерс – Лос-Анджелес
|2 : 3
|25.02
|04:00
|
Виннипег – Колорадо
|1 : 5
|25.02
|20:30
|
Коламбус – Эдмонтон
|- : -
|25.02
|23:00
|
Вашингтон – Рейнджерс
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|59
|109
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|57
|87
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|57
|81
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|59
|46
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|57
|42
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|57
|39
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|36
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
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|2.06
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|
Джейк Эттингер
Даллас
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