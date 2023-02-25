Орлов об обмене из «Вашингтона»: «Никогда не думал, что этот момент настанет. Тяжело уходить из команды»

Российский защитник Дмитрий Орлов выложил прощальную публикацию после того, как его обменяли из «Вашингтона» в «Бостон».

«Никогда не думал, что этот момент настанет. Очень тяжело покидать команду, которая выбрала меня на драфте и предоставила шанс поиграть в лучшей лиге мира. «Вашингтон» стал для меня семьей и вторым домом за эти 11 лет. Никогда не забуду свой путь вместе с командой, и, конечно же, самое главное достижение — победу в Кубке Стэнли. Спасибо всем одноклубникам, организации, и, конечно же, фанатам. Я никогда вас не забуду», — написал Орлов у себя в соцсетях.

Орлов был выбран «Вашингтоном» под 55-м номером на драфте НХЛ-2009. Хоккеист выступал за «Кэпиталз» с 2011 года.

24 февраля «Вашингтон» обменял 31-летнего россиянина и нападающего Гарнета Хэтэуэя в «Бостон». За них клуб получил форварда Крэйга Смита и три драфт-пика: в первом раунде-2023, во втором раунде-2025 и в третьем раунде-2024.