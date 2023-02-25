Сорокин сделал 25 сэйвов в проигранном матче «Айлендерс» с «Лос-Анджелесом»
«Айлендерс» на своем льду проиграл «Лос-Анджелесу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3.
Российский вратарь Илья Сорокин отразил 25 из 28 бросков по своим воротам.
«Кингз» набрали 74 очка и идут на 2-м месте в Западной конференции. «Островитяне» идут на 7-й строчке в Восточной конференции — 67 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|56
|38
|18
|84
|2
|Нью-Джерси
|58
|38
|20
|81
|3
|Рейнджерс
|58
|33
|25
|75
|4
|Айлендерс
|61
|30
|31
|67
|5
|Питтсбург
|57
|27
|30
|63
|6
|Вашингтон
|60
|28
|32
|62
|7
|Филадельфия
|59
|23
|36
|56
|8
|Коламбус
|58
|18
|40
|41
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|57
|44
|13
|93
|2
|Торонто
|58
|35
|23
|78
|3
|Тампа-Бэй
|57
|36
|21
|76
|4
|Детройт
|57
|28
|29
|64
|5
|Флорида
|60
|29
|31
|64
|6
|Баффало
|56
|29
|27
|62
|7
|Оттава
|56
|27
|29
|58
|8
|Монреаль
|57
|24
|33
|52
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|58
|30
|28
|72
|2
|Виннипег
|58
|35
|23
|71
|3
|Миннесота
|58
|32
|26
|69
|4
|Колорадо
|55
|31
|24
|67
|5
|Нэшвилл
|56
|28
|28
|62
|6
|Сент-Луис
|58
|26
|32
|56
|7
|Аризона
|58
|20
|38
|49
|8
|Чикаго
|57
|20
|37
|45
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|58
|35
|23
|75
|2
|Эдмонтон
|59
|32
|27
|72
|3
|Лос-Анджелес
|59
|32
|27
|72
|4
|Сиэтл
|58
|32
|26
|70
|5
|Калгари
|59
|27
|32
|66
|6
|Ванкувер
|58
|23
|35
|51
|7
|Сан-Хосе
|59
|18
|41
|47
|8
|Анахайм
|59
|18
|41
|43
Результаты / календарь
15.02
16.02
17.02
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20.02
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23.02
24.02
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26.02
27.02
28.02
1.03
2.03
|25.02
|03:00
|
Каролина – Оттава
|4 : 0
|25.02
|03:00
|
Торонто – Миннесота
|2 : 1 ОТ
|25.02
|03:00
|
Филадельфия – Монреаль
|2 : 5
|25.02
|03:00
|
Флорида – Баффало
|- : -
|25.02
|03:30
|
Айлендерс – Лос-Анджелес
|- : -
|25.02
|04:00
|
Виннипег – Колорадо
|- : -
|25.02
|20:30
|
Коламбус – Эдмонтон
|- : -
|25.02
|23:00
|
Вашингтон – Рейнджерс
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|59
|109
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|57
|87
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|57
|81
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|59
|46
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|57
|42
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|56
|39
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|36
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|26
|2.07
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|43
|2.24
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