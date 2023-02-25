Сорокин сделал 25 сэйвов в проигранном матче «Айлендерс» с «Лос-Анджелесом»

«Айлендерс» на своем льду проиграл «Лос-Анджелесу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3.

Российский вратарь Илья Сорокин отразил 25 из 28 бросков по своим воротам.

«Кингз» набрали 74 очка и идут на 2-м месте в Западной конференции. «Островитяне» идут на 7-й строчке в Восточной конференции — 67 очков.