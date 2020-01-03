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Определились тренеры на Матч звезд НХЛ

20:32
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Стали известны имена тренеров, которые будут руководить командами на Матче звезд НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

Атлантический дивизион: Брюс Кэссиди («Бостон»);

Столичный дивизион: Тодд Риерден («Вашингтон»);

Центральный дивизион: Крэйг Беруби («Сент-Луис»);

Тихоокеанский дивизион: Жерар Галлан («Вегас»).

65-й матч всех звезд Национальной хоккейной лиги состоится 25 января 2020 года, в городе Сент-Луис.

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