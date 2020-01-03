Определились тренеры на Матч звезд НХЛ
20:32
Стали известны имена тренеров, которые будут руководить командами на Матче звезд НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.
Атлантический дивизион: Брюс Кэссиди («Бостон»);
Столичный дивизион: Тодд Риерден («Вашингтон»);
Центральный дивизион: Крэйг Беруби («Сент-Луис»);
Тихоокеанский дивизион: Жерар Галлан («Вегас»).
The coaches for the 2020 #NHLAllStar Game are set! pic.twitter.com/RrYAqxm5R0— NHL (@NHL) January 3, 2020
65-й матч всех звезд Национальной хоккейной лиги состоится 25 января 2020 года, в городе Сент-Луис.
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