Определились тренеры на Матч звезд НХЛ

Стали известны имена тренеров, которые будут руководить командами на Матче звезд НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

Атлантический дивизион: Брюс Кэссиди («Бостон»);

Столичный дивизион: Тодд Риерден («Вашингтон»);

Центральный дивизион: Крэйг Беруби («Сент-Луис»);

Тихоокеанский дивизион: Жерар Галлан («Вегас»).

The coaches for the 2020 #NHLAllStar Game are set! pic.twitter.com/RrYAqxm5R0 — NHL (@NHL) January 3, 2020

65-й матч всех звезд Национальной хоккейной лиги состоится 25 января 2020 года, в городе Сент-Луис.