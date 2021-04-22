Определена предварительная дата старта следующего сезона НХЛ

Следующий сезон НХЛ может стартовать 12 октября, утверждает TSN. Это предварительная дата, которую обсудила лига с генеральными менеджерами клубов во время телефонного разговора.

Тренировочные сборы должны начаться 22 сентября. Напомним, что этот сезон из-за пандемии коронавируса начался только 13 января 2021 года, поэтому регулярный чемпионат проходит в укороченном варианте.

Кроме того, как пишет TSN, игроки НХЛ смогут принять участие в Олимпийских играх в Пекине, если будет достигнута договоренность с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международной федерацией хоккея (ИИХФ).

Как отмечается, решение об участии в Олимпиаде должно быть принято как можно быстрее, так как при составлении календаря-2021/22 НХЛ должна знать, будут хоккеисты участвовать в Играх или нет.