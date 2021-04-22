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Определена предварительная дата старта следующего сезона НХЛ

15:50
Определена предварительная дата старта следующего сезона НХЛ. Фото Vegas Golden Knights
Определена предварительная дата старта следующего сезона НХЛ. Фото Vegas Golden Knights

Следующий сезон НХЛ может стартовать 12 октября, утверждает TSN. Это предварительная дата, которую обсудила лига с генеральными менеджерами клубов во время телефонного разговора.

Тренировочные сборы должны начаться 22 сентября. Напомним, что этот сезон из-за пандемии коронавируса начался только 13 января 2021 года, поэтому регулярный чемпионат проходит в укороченном варианте.

Кроме того, как пишет TSN, игроки НХЛ смогут принять участие в Олимпийских играх в Пекине, если будет достигнута договоренность с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международной федерацией хоккея (ИИХФ).

Как отмечается, решение об участии в Олимпиаде должно быть принято как можно быстрее, так как при составлении календаря-2021/22 НХЛ должна знать, будут хоккеисты участвовать в Играх или нет.

Дополнительная информация:

https://www.tsn.ca/nhl-hopes-to-start-2021-22-season-on-oct-12-1.1627700

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