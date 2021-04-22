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Тренер «Миннесоты»: «Капризов — особенный игрок, сражается в каждом эпизоде»

10:35
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Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон прокомментировал игру форварда Кирилла Капризова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (4:1).

«Кирилл сыграл невероятно. Я не был в клубе, когда тут играл Габорик. Но Капризов — особенный игрок, сражается в каждом эпизоде. Не так много матчей, в которых он незаметен и уходит в тень. Он постоянно вовлечен в игру, всегда на виду, вы его всегда видите на площадке и в атаке, и в обороне. Я считаю, это восхитительное начало карьеры в НХЛ», — приводит слова Эвасона официальный сайт лиги.

23-летний россиянин отметился голом и набрал 38 (19+19) очков, установив новый рекорд заброшенным шайбам среди новичков команды.

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