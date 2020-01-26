Он снова сделал это! Василевский совершил сэйв вслепую на Макдэвиде

Победителем Матча звезд НХЛ-2020 стала сборная Тихоокеанского дивизиона, обыгравшая в финале команду Атлантического дивизиона (5:4). В ее составе выступал россиянин Андрей Василевский. Он совершил семь сэйвов, а один из них вышел особо эффектным.

Василевскому снова удался сэйв вслепую, накануне он подобным образом отразил бросок нападающего «Айлендерс» Мэтью Баразала. В этот раз голкипер нейтрализовал выход «один в ноль» капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида.