"Он говорил, что Россия - это лучшая страна в мире". Бывший одноклубник - об Овечкине

Бывший нападающий "Вашингтона" Мэтт Петтингер, выступавший вместе с Александром Овечкиным с 2005 по 2008 годы, рассказал, что россиянин говорил о родной стране. По его словам, поначалу одноклубники не верили Овечкину.

Петтингер также вспомнил историю, которая больше всего характеризует российского форварда.

- Овечкин говорил, что Россия - это лучшая страна в мире. Серьезно! Но мы ему не верили (смеется). Конечно, пообщавшись с Овечкиным и играя с другими русскими парнями вроде Андрея Николишина, я понял, какие люди живут в вашей стране, – сказал Петтингер в интервью "Бизнес Online". – У русских широкая душа и вы очень честные. Стереотипы о медведях, пьющих водку и играющих на балалайке? Да их не было. Парни в команде шутили над этим, но я понимал, что это бред. Ови никогда не обижался на такие вещи, только отшучивался или сам смеялся.

Одному из сотрудников команды требовалась помощь, он серьезно заболел. Ови не только инициировал сбор денег, но и сам вложил столько, что мы были в шоке. Это парень с добрым сердцем, он всегда занимался благотворительностью. В команде к нему отношение тоже изменилось: многие считали его легкомысленным, но это не так.