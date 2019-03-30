Олег Терехин: "Играет-то "Динамо" неплохо! "Спартак" едва не дожали"

Бывший нападающий "Динамо" Олег Терехин в преддверии матча 21-го тура чемпионата России против "Локомотива" отметил, что бело-голубым не хватает качественных нападающих. По его словам, игра у команды есть.

– Тревожно за "Динамо" перед дерби с"Локомотивом"?

– Играет-то команда Хохлова неплохо! "Спартак" едва не дожали. Но недобор очков, наверное, давит. А если и с "Локо" все сложится неудачно, бело-голубые опустятся в зону "стыков". Опять начнется нервотрепка.

– Не повалится ли команда в случае третьего поражения подряд?

– Не думаю. Вообще дерби – непредсказуемая штука. Но мне как-то в поражение "Динамо" не особо верится. Игра есть – значит, и результат не за горами.

– Видите у этого "Динамо" запас прочности?

– Он есть. В обороне все выстроено. Но вот в атаке, конечно, жиденько. Луценко не забил "Спартаку", Марков – "Оренбургу". Реализация хромает. Моментов то хватает. Нужно просто протолкнуть мяч в пустые ворота – и все дела! Нет у команды забивающих форвардов, нет...

– Может быть, все дело в фарте?

– Нет, именно в уровне нападающих. Квалификации не хватает. Сколько Луценко и Марков забили в этом сезоне в премьер-лиге? (Виталий Айрапетов)

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