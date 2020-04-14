Ограблен дом агента Малкина. Полиция уже возбудила уголовное дело

В Подмосковье неизвестные ограбили дом агента нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, Геннадия Ушакова, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Четверо грабителей в масках залезли в дом Геннадия Ушакова в Одинцовском районе в середине февраля, когда тот находился в Питтсбурге, отмечает источник.

Уточняется, что воры вынесли деньги и драгоценности, словно зная, где они находятся — неизвестные обыскали только две комнаты — спальню и гардеробную известного хоккейного агента. По данным Telegram-канала, полиция возбудила уголовное дело.