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Ньюджент-Хопкинс хочет получать по новому контракту 8 миллионов в год

09:52
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«Эдмонтон» возобновил переговоры по новому контракту с нападающим Райаном Ньюджентом-Хопкинсом. 27-летний канадец хочет получать по новому контракту 8 миллионов в год, сообщает TSN.

Нынешнее соглашение Ньюджента-Хопкинса рассчитано еще на сезон. По нему он зарабатывает 6 миллионов.

Нападающий был выбран под общим первым номером драфта-2011. С тех пор он провел за «Ойлерз» 604 матча и набрал 443 (169+274) очка.

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