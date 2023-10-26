«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» переиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4.

В составе хозяев дубль оформил Тайлер Тоффоли, а также по голу забили Нико Хишер и Тимо Майер. У «Кэпиталз» голами отметились Александр Овечкин, Коннор Макмайкл, Сонни Милано, Энтони Манта и Дилан Строум, который оформил дубль.

Видео было опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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