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26 октября, 06:28

Гол Афанасьева помог фарм-клубу «Нэшвилла» одержать победу в матче АХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Милуоки Адмиралс» переиграл «Бельвиль Сенаторс» в матче регулярного чемпионата АХЛ — 4:1.

В составе фарм-клуба «Нэшвилла» одну шайбу забросил российский нападающий Егор Афанасьев. Также голевой передачей отметился российский форвард Денис Гурьянов.

В единственном голе хозяев поучаствовал российский нападающий Егор Соколов, сделавший голевую передачу.

«Милуоки Адмиралс» с 4 очками идет на 3-м месте в Центральном дивизионе. «Бельвиль Сенаторс» — четвертый в Северном дивизионе (4 очка).

Денис Гурьянов
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4 Каролина 8 4 4 8
5 Нью-Джерси 6 3 3 7
6 Айлендерс 6 3 3 7
7 Питтсбург 7 3 4 6
8 Вашингтон 6 2 4 5
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 7 6 1 13
2 Детройт 8 5 3 11
3 Торонто 7 5 2 10
4 Тампа-Бэй 8 4 4 10
5 Монреаль 7 4 3 9
6 Флорида 6 3 3 6
7 Баффало 7 3 4 6
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Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 7 6 1 12
2 Даллас 6 4 2 9
3 Виннипег 7 4 3 8
4 Сент-Луис 6 3 3 7
5 Миннесота 7 3 4 7
6 Аризона 6 3 3 6
7 Нэшвилл 7 3 4 6
8 Чикаго 7 2 5 4
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 7 7 0 14
2 Ванкувер 6 4 2 8
3 Лос-Анджелес 6 3 3 7
4 Анахайм 7 3 4 6
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Питтсбург – Колорадо
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Монреаль – Коламбус
 4 : 3 ОТ
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 6 : 0
27.10 02:00
Детройт – Виннипег
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27.10 02:00
Каролина – Сиэтл
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Бостон – Анахайм
 3 : 4 ОТ
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Айлендерс – Оттава
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 4 1.32
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