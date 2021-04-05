Три очка Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси»

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нью-Джерси» со счетом 5:4.

В составе «Кэпиталз» 3 (1+2) очка набрал Александр Овечкин, у Евгения Кузнецова 2 (1+1) очка, Дмитрий Орлов сделал два ассиста. Вратарь столичной команды Илья Самсонов отразил 35 бросков из 39.

После этого матча «Вашингтон» с 54 очками занимает первое место в Восточном дивизионе, «Нью-Джерси» с 32 очками — на седьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Вашингтон» — 4:5 (1:1, 1:2, 2:2)

Голы: Зэйджак — 6 (Меркли, Мюррей), 3:17 — 1:0. Оши — 11 (Овечкин, Диллон), 9:16 — 1:1. Шири — 8 (Орлов, Шульц), 23:21 — 1:2. Овечкин — 19 (бол., Бэкстрем, Кузнецов), 28:09 — 1:3. Шарангович — 8 (Мюррей, Хьюз), 37:42 — 2:3. Хагелин — 4 (мен., Хэтэуэй, Диллон), 42:41 — 2:4. Кузнецов — 7 (Овечкин, Орлов), 45:31 — 2:5. Братт — 4 (Заха), 50:15 — 3:5. Зэйджак — 7 (Меркли, Мюррей), 55:53 — 4:5.

Вратари: Блэквуд (57:45) — Самсонов.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 39 (17+14+8) — 19 (5+7+7).

Наши: Куликов (21.27/3/0), Мальцев (12.52/2/0) — Кузнецов (13.09/2/0), Овечкин (17.09/3/0), Орлов (18.40/1/+1).

4 апреля. Нью-Джерси. Prudential Center.