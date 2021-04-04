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Хоккеист «Нью-Джерси» сломал клюшку в подтрибунке после сэйва Самсонова

4 апреля 2021, 23:48
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Голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов отметился ярким спасением в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси». В конце второго периода он в эффектной манере не позволил отличиться защитнику «Дьяволов» Дэймону Сиверсону.

Игрок «Дэвилз» был так разозлен, что прямиком направился в подтрибунное помещение, хотя игра еще продолжалась. Там он в ярости разбил свою клюшку.

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