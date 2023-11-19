«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор матча НХЛ

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграли «Нью-Джерси» со счетом 5:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

После этого матча «Рейнджерс» с 26 очками занимают второе место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 17 очками — на 10-й строчке.

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