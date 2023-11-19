«Сиэтл» в гостях победил «Ванкувер», Эберле набрал 3 очка

«Сиэтл» в гостях обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

У «Кракен» тремя очками отметился Джордан Эберле — 1 гол и 2 передачи. У «Кэнакс» голы забивали Джей Ти Миллер, Куинн Хьюз и Ноа Джулсен.

«Сиэтл» набрал 18 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции. У «Ванкувера» 25 очков и второе место «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Сиэтл» — 3:4 (1:0, 1:2, 1:2)

Голы: Миллер — 11 (Майерс, Ди Джузеппе), 5:34 — 1:0. Олексяк — 1 (Бенайерс, Эберле), 25:43 — 1:1. Эберле — 2 (Бьоркстранд, Шульц), 33:04 — 1:2. Хьюз — 7 (Гронек, Петтерссон), 35:48 — 2:2. Гурд — 3 (Борген, Толванен), 44:19 — 2:3. Бенайерс — 3 (Эберле), 46:48 — 2:4. Хегландер — 5 (Майерс), 59:49 — 3:4.

Вратари: Демко (57:10 — 59:34, 59:49) — Грубауэр.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 24 (8+8+8) — 26 (9+8+9).

Наши: Кузьменко (16.47/0/+1), Михеев (14.55/0/+1) — -.

19 ноября. Ванкувер. Rogers Arena.