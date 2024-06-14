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Сегодня, 08:05

Мостовой: «Не уверен, что начну тренерскую карьеру»

Александр Мостовой
Колумнист
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Александр Мостовой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Один из лучших футболистов в истории России Александр Мостовой в авторской рубрике «Царь говорит» перед стартом Евро-2024 выразил сомнение, что он начнет тренерскую карьеру.

«Я знаю, как обсуждают каждую мою фразу, - подчеркнул Мостовой. - В том числе и недавнюю: «Могу закончить тренерскую карьеру, так и не начав». Честно скажу: сегодня я не уверен, что начну! Тут и с интуицией советоваться не надо, ясно — время идет, я уже не молодой... Вот такая у меня судьба. Кто-то меняет команды одну за другой, а кто-то был крутым футболистом, закончил 20 лет назад — и ни разу не побывал ни в какой должности в нашем футболе. Считаю, это не совсем правильно.

Мне 55 — но в душе меньше 40. Это точно. Играю до сих пор во все — футбол, хоккей, теннис, — падал... Вот так с детства. Когда выходишь в хоккее против 30-летних, ничем им не уступаешь физически, а в мозгах еще и превосходишь — вот здесь охватывает радость: а ты еще в порядке! При этом всю жизнь играл с тяжелой травмой. Через боль. Травмирован позвоночник. Представляете, каким бы я футболистом был, если б не это?!»

 
Доменико Тедеско. «На Евро два экс-тренера «Спартака». Тедеско меня раздражает. Якина вообще не помню». Первая колонка Александра Мостового для «СЭ»

 

Александр Мостовой
Евро-2024
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