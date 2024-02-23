Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Нью-Джерси»

«Рейнджерс» на выезде переиграли «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. Команда из Нью-Йорка одержала 9-ю победу подряд.

Российский нападающий гостей Артемий Панарин отметился тремя голевыми передачами. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 39 из 40 бросков по своим воротам и сделал одну результативную передачу.

«Рейнджерс» набрали 79 очков и поднялись на первую строчку в Восточной конференции. «Нью-Джерси» располагается на 10-й строчке — 60 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Рейнджерс» — 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)

Голы: Зибанежад — 19 (бол.), 9:14 — 0:1. Лафренье — 15, 17:56 — 0:2. Крайдер — 29 (Панарин, Шестеркин), 29:53 — 0:3. Лафренье — 16 (Трочек, Панарин), 39:20 — 0:4. Трочек — 20 (Панарин, Густафссон), 54:29 — 0:5. Д. Хьюз — 18 (Тоффоли), 57:53 — 1:5.

Вратари: Доус (16:39 — 16:59) — Шестеркин (47:10 — 47:31).

Штраф: 17 — 20.

Броски: 40 (16+11+13) — 18 (8+6+4).

Наши: — - Панарин (18.27/2/+2).

23 февраля. Нью-Джерси. Prudential Center. 16 650 зрителей.