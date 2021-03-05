Два очка Бучневича помогли «Рейнджерс» разгромить «Нью-Джерси»

«Рейнджерс» крупно обыграли «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:1). «Дэвилз» потерпели четвертое поражение кряду.

Российский нападающий команды из Нью-Йорка Павел Бучневич забросил одну шайбу и сделал голевую передачу.

Вратарь Игорь Шестеркин сыграл 54 минуты, отразил 32 из 33 бросков по своим воротам, а затем из-за травмы уступил место Александру Георгиеву, который сделал 3 сэйва за 5 минут и 52 секунды.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Рейнджерс» — 1:6 (1:0, 0:2, 0:4)

Голы: Хьюз — 5 (Ватанен), 7:12 — 1:0. Крайдер — 11 (бол., Строум, Бучневич), 28:28 — 1:1. Крайдер — 12 (Линдгрен, Строум), 33:57 — 1:2. Крайдер — 13 (Хытил), 40:23 — 1:3. Бучневич — 7, 43:57 — 1:4. Смит — 2 (Ди Джузеппе, Руни), 55:25 — 1:5. Лафренье — 4 (Зибанежад), 58:27 — 1:6.

Вратари: Блэквуд (Делл, 43:57) — Шестеркин (Георгиев, 54:08).

Штраф: 9 — 13.

Броски: 36 (14+9+13) — 19 (6+6+7).

Наши: Куликов (19.19/1/-1), Мальцев (9.15/0/-2) — Бучневич (16.18/1/0).

5 марта. Нью-Джерси. Prudential Center.