«Нью-Джерси» проиграл «Монреалю», Ковальчук реализовал победный буллит

«Нью-Джерси» по буллитам уступил «Монреалю» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:5 Б). Для «Дэвилз» это третье поражение подряд.

Российские игроки Никита Гусев и Илья Ковальчук результативными действиями не отметились. Однако второй стал автором победного буллита и был признан первой звездой встречи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Монреаль» — 4:5 Б (1:0, 2:2, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Вуд — 8 (Братт, Мюллер), 9:17 — 1:0. Палмиери — 18 (бол., Сиверсон, Коулман), 21:51 — 2:0. Братт — 10 (Заха, Батчер), 26:44 — 3:0. Армиа — 14 (мен.), 33:08 — 3:1. Томпсон — 3 (Пелинг), 37:06 — 3:2. Казинс — 8 (Кулак, Доми), 47:22 — 3:3. Фолин — 1 (Татар, Дано), 49:35 — 3:4. Палмиери — 19 (бол., Коулман, Хьюз), 59:40 — 4:4.

Победный буллит: Ковальчук.

Вратари: Доминге (58:45 — 58:51, 58:55 — 59:40) — Линдгрен.

Штраф: 14 — 20.

Броски: 24 (8+10+5+1) — 36 (9+10+11+6).

Наши: Гусев (17.38/3/-1) — Ковальчук (20.39/3/0).

5 февраля. Нью-Джерси. Prudential Center.