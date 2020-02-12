«Нью-Джерси» проиграл «Флориде», Гусев и Дадонов очков не набрали
«Нью-Джерси» уступил на своем льду «Флориде» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:5). «Пантерз» прервали четырехматчевую серию поражений.
Российские игроки Никита Гусев и Евгений Дадонов очков не набрали.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Флорида» — 3:5 (1:2, 2:3, 0:0)
Голы: Хьюз — 7 (бол., Сиверсон, Симмондс), 3:15 — 1:0. Коннолли — 18 (Трочек, Хоффман), 11:50 — 1:1. Матесон — 7 (Аккьяри, Пайсик), 19:14 — 1:2. Пайсик — 8 (Матесон, Аккьяри), 22:43 — 1:3. Руни — 4 (Андерсон), 24:17 — 2:3. Ватрано — 15 (Яндл, Сивиур), 24:59 — 2:4. Аккьяри — 19 (Пайсик, Матесон), 25:38 — 2:5. Палмиери — 21 (Батчер, Кэррик), 34:30 — 3:5.
Вратари: Доминге (57:35) — Монтембо.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 28 (8+7+13) — 33 (8+16+9).
Наши: Гусев (17.03/4/-1) — Дадонов (15.57/0/-1).
12 февраля. Нью-Джерси. Prudential Center.
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