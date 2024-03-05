Панарин повторил ассистентский рекорд Гретцки за «Рейнджерс»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды».

Россиянин достиг отметки в 50 голевых пасов в сезоне-2023/24.

Панарин сделал 50 результативных передач в третьем сезоне подряд. Форвард стал третьим хоккеистом в истории клуба, которому покорилось это достижение. До него это удавалось Уэйну Гретцки (с сезона-1996/97 по сезон-1998/99) и Марку Мессье (1991/92-1993/94).

Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. В сезоне-2023/24 32-летний россиянин набрал 85 (35+50) очков в 62 матчах.