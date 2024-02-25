«Нью-Джерси» — «Монреаль»: видеообзор матча НХЛ

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«Нью-Джерси» дома победил «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Нью-Джерси» занимает девятое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 62 очками в 57 матчах.

«Монреаль» идет на 14-й строчке с 52 очками в 58 играх.