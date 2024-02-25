«Рейнджерс» обыграли «Филадельфию», Шестеркин отразил 40 бросков

«Рейнджерс» на выезде победили «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

У гостей забросили Алексис Лафренье и Мэттью Ремпе, единственный гол хозяев забил Тайсон Ферстер.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 40 бросков и стал третьей звездой встречи.

«Рейнджерс» возглавляют таблицу Восточной конференции НХЛ с 81 очком в 58 матчах, команда из Нью-Йорка одержала девятую победу подряд.

«Филадельфия» идет на седьмой строчке «Востока» с 67 очками в 58 играх.