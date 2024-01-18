«Флорида» в овертайме проиграла «Детройту». Бобровский сделал 26 сэйвов

«Флорида» на своем льду проиграла «Детройту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3 ОТ. Для «Пантерз» это третье поражение подряд.

Российский голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 26 из 29 бросков по своим воротам. Его одноклубник и соотечественник Дмитрий Куликов отметился голевой передачей.

«Флорида» с 58 очками занимает 3-е место в Восточной конференции. «Детройт» идет на 6-й строчке — 51 очко.