«Нью-Джерси» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ

«Лос-Анджелес» на выезде переиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Лос-Анджелес» набрал 60 очков и занимает 7-е место в Западной конференции. «Нью-Джерси» идет на 9-й строчке в Восточной конференции.

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