«Нью-Джерси» обыграл «Чикаго», у Хэмилтона три очка

«Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Чикаго» со счетом 3:0.

В составе «Дэвилз» 3 (1+2) очка набрал Дуги Хэмилтон, еще по шайбе забросили Нико Хишер и Йеспер Братт.

После этого матча «Нью-Джерси» с 43 очками лидирует в Восточной конференции, «Чикаго» с 18 очками — на предпоследней строчке Запада.