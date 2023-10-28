«Нью-Джерси» победил «Баффало»
«Нью-Джерси» одержал победу над «Баффало» (5:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Дэвилз» с 9 очками идут на 8-м месте в Восточной конференции. «Баффало» — последний (6 очков).
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|28.10
|01:00
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Вегас – Чикаго
|- : -
|28.10
|02:00
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Нью-Джерси – Баффало
|- : -
|28.10
|02:00
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Вашингтон – Миннесота
|- : -
|28.10
|02:00
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Каролина – Сан-Хосе
|- : -
|28.10
|05:00
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Ванкувер – Сент-Луис
|- : -
|28.10
|05:00
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Аризона – Лос-Анджелес
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|28.10
|20:00
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Филадельфия – Анахайм
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