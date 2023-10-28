«Нью-Джерси» победил «Баффало»

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«Нью-Джерси» одержал победу над «Баффало» (5:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Дэвилз» с 9 очками идут на 8-м месте в Восточной конференции. «Баффало» — последний (6 очков).